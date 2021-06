Marfrig compra ações da BRF e chega perto de um terço do total

A BRF comunicou nesta quinta-feira (3), que a Marfrig comprou mais ações da companhia através de opções e da compra em leilões realizados em Bolsa. No agregado, a participação da produtora de carne bovina no capital da companhia já soma 31,66%. Isso colocaria a empresa perto dos limites estabelecidos no estatuto da BRF para acionistas minoritários.