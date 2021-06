Distribuição de sementes para comunidades quilombolas e indígenas gaúchas começa em julho

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) vai distribuir 30 mil quilos de sementes de milho e feijão para comunidades indígenas e quilombolas do Rio Grande do Sul. Servidores estão no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, fazendo a separação destas sementes para envio para os escritórios municipais da Ematerem todo o Estado. O trabalho começou em maio e deve ir até meados de julho.

São 3812 famílias, entre indígenas e quilombolas, em 49 municípios, que vão receber estas sementes entre julho e agosto, antes do início do plantio. Em algumas comunidades, a Emater já recebeu as sementes para a distribuição no próximo mês, como as aldeias indígenas de Porto Alegre, índios e quilombolas de Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul, quilombolas de Encruzilhada do Sul, Rio Pardo, Vale Verde, Piratini, Rosário do Sul, Santana do Livramento e Alegrete.

Os recursos investidos foram de R$ 258.013,14, do orçamento do Estado, e a compra foi feita através de licitação. “As sementes de milho e feijão tem um forte componente de segurança alimentar e nutricional para estas comunidades, que fazem este cultivo em pequenas áreas e dali tiram parte do seu sustento”, destaca Maurício Neuhaus, diretor do Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, Aquícola, Indígenas e Quilombolas (DDAPA) da Seapdr.

Atualmente, existem no Rio Grande do Sul 126 aldeias indígenas em 57 municípios e 126 comunidades quilombolas rurais com cerca de 4 mil famílias.