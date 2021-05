Fenovinos começa esta semana com número recorde de inscrições

A 33ª Fenovinos registrou número recorde de inscrições, com 377 animais inscritos. A feira ocorre este ano em Lavras do Sul, de 2 a 5 de junho, no Parque de Exposições do Sindicato Rural do município. A feira é promovida emformato itinerante pela Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco), com apoio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Esta edição é a maior da Fenovinos em 10 anos, de acordo com a Arco. O número de inscritos é superior em mais de 50% em relação à última edição da feira, que ocorreu em Pelotas, em 2019. "Houve uma junção de fatores: os criadores querendo mostrar o que estão produzindo de genética, o bom momento da ovinocultura e o crédito do evento em si, que já está com a marca consolidada", avalia o presidente da associação, Edemundo Gressler.

Para a a subcoordenadora da Comissão de Ovinos da Farsul, Cristina Soares, integrante do Conselho Deliberativo do Fundovinos, o cenário atual para a ovinocultura se encontra muito favorável, o que explica a grande procura pela feira. “A ovinocultura para carne está retomando agora, com os restaurantes reabrindo. O mercado, este ano, vendeu praticamente toda a produção de carneiros, de todas as raças. A procura pelas fêmeas é imensa, por pessoas que querem começar a investir na criação de ovinos. Acho que houve uma valorização do campo, e da pecuária em particular”, analisa.

As cabanhas inscritas na Fenovinos são de 37 municípios gaúchos, cinco do Paraná e uma de Santa Catarina. Participam animais das raças Merino Australiano, Ideal, Corriedale, Romney Marsh, Hamshire Down, Texel, Ile de France, Suffolk, Poll Dorset, Dorper, Crioula e as variedades Naturalmente Coloridas, sendo 320 exemplares a galpão e 16 trios de rústicos.

As atividades presenciais serão realizadas seguindo protocolos de segurança, como distanciamento, uso de máscara e disponibilidade de álcool em gel. Parte da programação terá transmissão online, pelas redes sociais do Sindicato Rural. No dia 4, às 18 horas, a fiscal estadual agropecuária Nathália de Bem Bidone abordará o Programa Estadual de Sanidade Ovina (Proeso) da Seapdr.

A cidade-sede para a Fenovinos de 2022 será escolhida durante a 33ª edição. Já se candidataram os municípios de Santana do Livramento e Alegrete.