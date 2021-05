JC está entre os principais veículos nacionais do agronegócio

O Jornal do Comércio é finalista do Prêmio Os +Admirados da Imprensa do Agronegócio, levantamento nacional da mídia dedicada ao agro feita pelo portal Jornalistas&Cia. O JC foi lembrado, junto a outros oito veículos, na categoria Veículo Impresso – Geral. Além da tradicional cobertura de eventos do agro como Expointer e Expodireto, desde o ano passado o JC conta com a seção Agro, diariamente publicada na página 10, na editoria de Economia.

www.jornaldocomercio.com/agro O tema também é o foco de um hotsite sobre notícias de agronegócio no portal. Uma equipe de jornalistas acompanha o setor, desde o trabalho dos produtores rurais até o desempenho da indústria de máquinas e implementos agrícolas e das cooperativas do agro, entre outras pautas.

Agora, na segunda etapa da premiação, que segue até 10 de junho, serão eleitos os TOP 3 de cada categoria. A votação é feita on-line. Participam da votação jornalistas e colegas das assessorias de comunicação e de áreas afins, incluindo agências de comunicação, que se cadastrarem no site da premiação.

Também se classificaram para a final, pelos votos recebidos, 56 profissionais, que agora concorrem aos TOP 25; além de 84 veículos nas seguintes categorias: Agência de Notícias (6), Podcast (10), Programa de Rádio (6), Programa de TV Especializada (10), Programa de TV Geral (9), Site/Blog (9), Veículo Impresso Especializado (6), Veículo Impresso Geral (9) e Vídeo Internet (9).

A cerimônia de premiação do +Admirados da Imprensa do Agronegócio está marcada para 29 de junho, às 19h. Nela, além da homenagem a todos os vencedores, que receberão os certificados, serão anunciados os profissionais TOP 5 (do 5º ao campeão) e os veículos campeões nas nove categorias, que receberão o Troféu +Admirado da Imprensa do Agronegócio.