Fepam libera licença ambiental para expansão da unidade da JBS em Bom Retiro do Sul

A JBS recebeu nesta quarta-feira (26) a licença ambiental que permite o início das obras de ampliação de sua unidade fabril em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari. Liberada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), a autorização permitirá à empresa expandir sua capacidade produtiva para o segmento de alimentos preparados. Com investimento previsto de R$14 milhões, as melhorias garantirão a construção de dois pavimentos e a geração de novos empregos, além dos cerca de 550 colaboradores atuais.

Presente no município desde 2014, a JBS já implementou diversas melhorias na operação local, e anunciou recentemente investimento de R$ 1,7 bilhão em sete de suas plantas no Rio Grande do Sul. Os aportes serão alocados no triênio 2021-2023 e permitirão gerar 2,7 mil postos de trabalho. Atualmente, a empresa possui 18 mil funcionários no RS, que atuam em unidades produtivas e granjas de 25 cidades.

O documento foi entregue pessoalmente à diretoria da empresa pela presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, que visitou a unidade acompanhada do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Luiz Henrique Viana. Ao reforçar a importância econômica e social do empreendimento, Marjorie destacou o trabalho dos técnicos da Fepam na análise da licença, entregue em tempo recorde de 38 dias, incluindo uma aprovação pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema).

O licenciamento ambiental é um procedimento necessário para a continuidade do projeto. Conforme o secretário Viana, tanto a Sema quanto a Fepam estão trabalhando no sentido de apoiar os empreendedores para atrair investimentos importantes e melhorar a vida da comunidade. "Quando nós geramos condições para que uma empresa possa aumentar sua produção, seu número de empregados, sua contribuição para o município e para o Estado, nós estamos melhorando a vida das pessoas".

Segundo JBS, o quadro funcional da fábrica deverá ser ampliado em 10% com as melhorias.

Para o prefeito de Bom Retiro do Sul, Edmilson Busatto, os investimentos na cidade acontecem em um momento significativo, especialmente para que a economia se recupere dos efeitos da pandemia. "Fomos agraciados pela empresa no início do ano com a construção de uma Unidade de Saúde e agora por este investimento de R$ 14 milhões", comentou.