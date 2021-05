Promebo antecipa lista de touros jovens superiores

O Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo) liberou, nesta terça-feira (25/05), a lista completa de touros jovens de 2021. O material apresenta os reprodutores enquadrados entre os 20% superiores da geração 2019 quanto ao critério Índice Final. A relação conta com 364 reprodutores de dois anos das raças Angus, Brangus, Braford, Charolês, Devon, Hereford e Ultrablack oriundos de 70 fazendas. O Rio Grande do Sul concentra a maioria dos exemplares. A lista, normalmente divulgada na segunda quinzena de agosto durante a Expointer, foi antecipada para atender à necessidade do mercado nacional de preparar touros mais precocemente para o acasalamento e para as vendas de primavera.