Estado entrega mais 31 veículos para inspetorias de defesa agropecuária

O governo do Estado entregou, nesta quarta-feira (19), 31 veículos às inspetorias de defesa agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Com isso, chega a 93 o total de veículos renovados na frota da pasta, uma das exigências apontadas para que o Rio Grande do Sul pudesse se tornar apto a pleitear o status sanitário de Estado livre de febre aftosa sem vacinação. O ato ocorreu na sede da Seapdr, em Porto Alegre .

“Essa entrega não é meramente uma entrega de veículos, é um investimento que atende a compromissos para abrir o mercado gaúcho para o mercado internacional de proteína animal. Expande a possibilidade de vendas, agrega valor na produção, e isso vai gerar renda e movimentar empregos. E reforça a estrutura para mantermos cuidados permanentes, uma vez que estar livre neste momento não significa que o problema jamais retornará. Precisamos estar preparados para dar respostas imediatas diante de qualquer intercorrência que possa surgir”, destacou o governador Eduardo Leite.

As outras 62 viaturas foram entregues em março às inspetorias de defesa agropecuária da Seadpr. O investimento nos 93 veículos é de R$ 7,4 milhões, a maior parte proveniente de recursos do Tesouro Estadual, com complementação de cerca de R$ 3 milhões do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

"Agradeço ao governo do Estado por essa parceria, para que pudéssemos construir, junto com a Secretaria da Agricultura, a conquista desse certificado tão importante para todos os gaúchos. Os veículos permitirão a fiscalização e a manutenção do status de Estado livre de febre aftosa sem vacinação. A evolução do status sanitário coloca a pecuária gaúcha em outro patamar”, detalhou a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti.

No começo de março, a titular do Mapa, Tereza Cristina, adiantou que o Rio Grande do Sul deverá ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) como zona livre de febre aftosa sem vacinação. A decisão será homologada durante Assembleia Geral da entidade, prevista para 27 de maio, em formato virtual.

Municípios contemplados com veículos





• Augusto Pestana

• Bagé

• Barão de Cotegipe

• Caçapava do Sul

• Camaquã

• Campinas do Sul

• Caxias do Sul

• Espumoso

• Estrela

• Getúlio Vargas

• Herval

• Jaguarão

• Machadinho

• Nonoai

• Pedro Osório

• Pinheiro Machado

• Planalto

• Quaraí

• Rio Grande

• Rio Pardo

• Sananduva

• Santa Cruz do Sul

• Santo Augusto

• São Francisco de Paula

• São Gabriel

• São José do Ouro

• São Miguel das Missões

• Soledade

• Três Passos

• Tupanciretã

• Uruguaiana