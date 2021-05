Marfrig de Alegrete é recomendada a habilitação para exportar carne bovina aos EUA

A unidade da Marfrig em Alegrete foi recomendada pelas autoridades norte-americanas para habilitação de exportar aos Estados Unidos, segundo informou a companhia nesta sexta-feira (14). Essa é a quinta planta da companhia a receber a recomendação e a segunda apenas esse ano, já que em janeiro, a unidade de Bagé recebeu a habilitação. O frigorífico recebeu a recomendação para exportar aos Estados Unidos após passar por uma ampla auditoria, que constatou o cumprimento do protocolo sanitário exigido pelos norte-americanos.

De acordo com o diretor de exportação da Marfrig, Alisson Navarro, a oportunidade abre portas no mercado mundial. “As exigências dos norte-americanos estão alinhadas com as de outros países que se interessam pela carne brasileira”, afirma. Atualmente, as unidades gaúchas de Bagé e São Gabriel já são habilitadas a exportar aos Estados Unidos, assim como as plantas da companhia em Bataguassu (MS) e Promissão (SP).

A Marfrig de Alegrete tem atualmente a capacidade de abater 730 cabeças por dia. A companhia está presente no município desde 2011, gerando 600 empregos diretos.

O prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, comemorou a conquista da habilitação, que também foi possível devido ao esforço da prefeitura municipal, por meio de um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Uma das condições dos Estados Unidos para importar do Brasil é que nas plantas frigoríficas parte dos fiscais sejam ligados ao setor público. "Devido a isso, a Prefeitura de Alegrete abriu processo seletivo e contratou, de forma emergencial, 22 fiscais para atuarem na planta do Marfrig aqui no município. Essa ação faz parte de um acordo de cooperação técnica entre o Mapa e as prefeituras”, explicou o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Daniel Gindri.