CMPC doa 101 notebooks e tablets ao projeto Conectados pela Educação

A fabricante de celulose CMPC entregou nesta semana 101 equipamentos eletrônicos ao Conselho da Criança e do Adolescente de Guaíba, onde tem sua fábrica. A doação de 50 notebooks e 51 tablets será destinados ao projeto Conectados pela Educação, que possibilita o acesso à educação dos alunos de escolas públicas em tempos de pandemia. Ao total, o projeto beneficiará mais de 500 estudantes em vulnerabilidade social.

Em 2019 e 2020, a CMPC já havia investido aproximadamente 500 mil reais no Fundo da Criança e do Adolescente. Os valores foram direcionados à modernização da estrutura educacional, a partir do uso de ferramentas digitais e tecnologia para o ensino dos alunos.

"Um dos nossos propósitos é potenciar ações que promovam educação e qualidade de vida nas comunidades onde temos atuação. E estes investimentos beneficiam diretamente milhares de alunos da rede de ensino pública,com acesso à tecnologia e, principalmente, o direito fundamental à educação", diz Daniel Ramos, diretor de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da CMPC.

A CMPC Brasil faz parte do grupo chileno CMPC e produz 1,9 milhão de toneladas de celulose, matéria-prima biodegradável para fabricação de produtos de higiene pessoal (tissue) e embalagens. Hoje, gera 6,5 mil postos de trabalhos diretos e, considerando os empregos indiretos e induzidos, é responsável pela criação de 45 mil empregos, sendo a maior indústria do Estado.