Ceasa coloca à venda 82 espaços comerciais 

Na próxima segunda-feira (17), a Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), realizará licitação para venda de 82 espaços em 14 setores do complexo. Nesta edição, a administração receberá propostas para 25 boxes destinados à logística de empresas, duas lancherias, duas peixarias e uma borracharia. Os demais espaços são para lojas, bancas e módulos.

Os vencedores serão aqueles que fizerem as maiores ofertas. A documentação será recebida pela Comissão Especial de Licitação no auditório da Ceasa, no dia 17 de maio, até as 10h. A Ceasa fica na Avenida Fernando Ferrari, 1001, Bairro Anchieta.