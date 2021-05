Feira do Azeite Novo acontece neste sábado em Porto Alegre

Cerca de 11 marcas/rótulos de azeite de oliva extravirgem produzidas no Rio Grande do Sul estarão presentes na Feira do Azeite Novo neste sábado (15), em Porto Alegre. O evento acontece das 08h às 12h, no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), na avenida Getúlio Vargas, 1.384.

Com a colheita das azeitonas encerrada, a feira do próximo sábado vai contar apenas com azeites elaborados a partir de azeitonas colhidas na safra 2021, como destaca o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes.

“O consumidor que visitar a feira vai encontrar só azeites de alta qualidade. Vale lembrar que o azeite, diferente do vinho, quanto mais jovem melhor a qualidade. São azeites de diferentes regiões do estado e cada um com o seu terroir, muitos premiados internacionalmente”, afirma.

Nesta edição deste sábado estarão presentes os azeites Batalha, Olivais da Fonte, Olivas do Sul, Vila do Segredo, Nina, Casa Gabriel Rodrigues, Prosperato, Verde Louros, Olivae, Costi Olivo e Costa Doce.

Realizada desde 2019, a Feira do Azeite é uma iniciativa em conjunto entre Ibraoliva e Seapdr, que visa a proporcionar o contato direto entre produtores, indústrias e o consumidor. Desde 2020, o evento vem sendo realizada com todas as medidas de segurança exigidas pela pandemia da Covid-19. Por isso, a degustação dos azeites foi suspensa e é obrigatório o uso de máscara, tanto para expositores quanto para os visitantes. Além disso, também é respeitado o distanciamento entre as bancas, visando preservar a saúde de todos os participantes.

Safra 2021 foi de boa produtividade

Atualmente, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de azeites do Brasil. Conforme dados do Ibraoliva, já são cerca de 73 produtores registrados e 77 rótulos diferentes no RS. A safra 2021 foi melhor que a de 2020. Em 2020 foram colhidas 525 toneladas de azeitonas no Estado, resultando em 48 mil litros de azeite. Para este ano é esperada uma safra de até 900 toneladas de azeitonas, quantidade que pode resultar em cerca de 90 mil litros de azeite extravirgem.

Serviço:

O que: Feira do Azeite Novo

Quando: Sábado (15 de maio), das 8h às 12h.

Onde: no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Av. Getúlio Vargas, 1.384, Menino Deus, em Porto Alegre)