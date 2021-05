Safra gaúcha de grãos deve atingir recorde 36,3 milhões de toneladas

O 8º Levantamento da Safra 2020/2021 de Grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quarta-feira (12), estima que o Rio Grande do Sul deve registrar uma colheita recorde de 36,3 milhões de toneladas neste ciclo. O volume representa um aumento de 37,9% em relação à produção de 2019/2020, que havia sofrido forte quebra devido à estiagem.

Todos os principais grãos terão uma produção maior no Rio Grande do Sul, de acordo com o levantamento. O maior aumento está na safra de soja, que a Conab prevê que deve ficar em 20,16 milhões de toneladas, volume recorde no Estado. Com isso, a colheita do grão deve ser 76,2% maior do que no ciclo anterior.

No milho, que já foi colhido, a Conab aponta a produção de 4,34 milhões de toneladas nas lavouras gaúchas, o que representa crescimento de 10,2% em relação à safra passada. Já a colheita do arroz deve ter incremento de 4,3%, alcançando o volume de 8,2 milhões de toneladas.

Em relação à safra de inverno, cujo plantio começa em maio, a Conab espera um incremento de 6% na área ocupada pelo trigo, chegando a 986 mil hectares. Com uma produtividade esperada de 2.688 quilos por hectare, a companhia tem uma estimativa inicial de que a produção gaúcha do cereal alcance 2,65 milhões de toneladas, volume 17,3% maior do que em 2020.

Produção nacional cresce 5,7% e chega a 271,7 milhões de toneladas