Exportações de carne de frango crescem 15,3% em abril

As exportações brasileiras de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) cresceram 15,3% em abril, totalizando 395,7 mil toneladas — contra 343,3 mil toneladas registradas no mesmo período de 2020. A receita dos embarques do quarto mês de 2021 chegou a US$ 610 milhões — o melhor desempenho registrado nos últimos 16 meses —, superando em 18,2% o resultado obtido em abril do ano passado (US$ 515,9 milhões). Os dados foram divulgados nesta terça-feira (11) pelaAssociação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

No acumulado do ano, o total exportado pelo setor chegou a 1,432 milhão de toneladas. O volume é 4,92% superior ao alcançado no primeiro quadrimestre de 2020 — quando foram embarcadas 1,365 milhão de toneladas. O saldo em dólares das exportações chegou a US$ 2,169 bilhões entre janeiro e abril. Esse número é 0,9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram US$ 2,151 bilhões.

Entre os mais de 140 países importadores da carne de frango do Brasil, foram destaque em abril os embarques para África do Sul, com 26,4 mil toneladas (+30,6% em relação ao mesmo período de 2020); União Europeia, com 18,5 mil toneladas (+26,7%); Filipinas, com 16,2 mil toneladas (+170%); Rússia, com 13 mil toneladas (+140,1%); Coreia do Sul, com 12,3 mil toneladas (29,6%); e México, com 10,3 mil toneladas (+5445%).

Ainda em Abril, o Paraná, principal estado exportador do país, embarcou 156,1 mil toneladas (+10,91% em relação à abril de 2020), sendo seguido por Santa Catarina, com 84,1 mil toneladas (+11,93%); Rio Grande do Sul, com 61,4 mil toneladas (+11,3%); Goiás, com 20,6 mil toneladas (+46,25%); e São Paulo, com 18,7 mil toneladas (+4,74%).

“Além dos mercados tradicionais, temos acompanhado a retomada de determinados mercados, como o México, e o crescimento dos patamares de compras de nações como Rússia e Filipinas. Os indicativos preliminares mostram que este patamar de exportações deve se repetir em maio. São números que ajudam a reduzir as perdas geradas pelo setor produtivo, com a forte especulação e alta dos custos de produção, principalmente devido aos preços do milho e da soja”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.