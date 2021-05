Expoutono será realizada em Uruguaiana até dia 30 de maio

Uma das mais tradicionais mostras da pecuária gaúcha, a Exposição de Outono de Uruguaiana ocorrerá de 16 a 30 de maio, em Uruguaiana (RS). A Expoutono será organizada pelo Núcleo Angus Três Fronteiras com o apoio institucional da Associação Brasileira de Angus. Durante o evento, haverá julgamento de animais de Argola e Rústicos, no entanto, a Exposição Estadual de Rústicos Angus, que, neste ano, deveria reunir criadores de todo o Rio Grande do Sul no município, foi cancelada. A decisão foi tomada em função da pandemia de Covid-19.

O presidente da Associação Brasileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, ressaltou que a entidade está apoiando a iniciativa do Núcleo Angus Três Fronteiras, assim como dos criadores que optarem por levar seus animais à exposição, que será realizada com todos os cuidados necessários para preservar a saúde dos envolvidos na mostra. “Nossa expectativa é que, em breve, com todos vacinados e com segurança, possamos retomar nossa agenda de eventos presenciais, realizando eventos de grande porte e evidenciando em pista a alta qualidade dos exemplares da raça Angus”, destacou.

A admissão dos animais de Argola e Rústicos ocorrerá no dia 27 de maio, às 9h e às 14h, respectivamente. O julgamento dos Rústicos está marcado para o dia 28 de maio, às 14h, com entrega dos troféus em pista. Os exemplares de Argola serão avaliados no dia 29 de maio pela manhã. No mesmo dia, às 12h, será realizado remate virtual.