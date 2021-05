Produtores rurais já podem fazer pedidos para o Programa Troca-Troca de Sementes

A partir desta segunda-feira (10) o Programa Troca-Troca de Sementes de Milho e Sorgo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) inicia o recebimento dos pedidos para o ano-safra 2021/2022. Os produtores interessados devem procurar as entidades em seu município (prefeituras municipais, sindicatos, associações ou cooperativas) para efetuar os pedidos.

O objetivo do programa é fomentar a aquisição de sementes e o cultivo de milho e sorgo a serem utilizados na produção de silagem, grão ou alimentação humana em propriedades de agricultores familiares e pecuaristas familiares em todo o Estado.

“O principal benefício para os produtores é a ampla gama de cultivares disponíveis, tanto convencionais como transgênicas, para os diversos tipos de tecnologia de produção, a um preço abaixo do custo de mercado e com um subsídio de 28%”, destaca Jonas Wesz, coordenador do Programa Troca-Troca.

Estarão à disposição dos agricultores 24 cultivares de milho híbrido convencional, 18 cultivares de milho híbrido transgênico e 9 cultivares de sorgo. Serão 11 empresas que estarão fornecendo um total de 51 cultivares de sementes para que cada produtor possa escolher aquela com as características técnicas mais adequadas ao seu sistema de produção.

Os escritórios municipais da Emater vão estar à disposição para orientar os agricultores e as entidades na compra da melhor semente.

Operacionalização:

www.feaper.rs.gov.br •As entidades devem fazer o pedido para seus agricultores no site do Feaper ();

•Na aba do Programa, no site da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural também constam todas as informações da nova safra https://www.agricultura.rs.gov.br/troca-troca-de-sementes;

•Cada agricultor poderá solicitar até 4 sacas de sementes de milho e/ou sorgo, tanto na etapa da Safra como na Safrinha;

Período em que o sistema ficará aberto para pedidos:

•Para pedidos de sementes para a Safra: de 10 de maio a 28 de maio

•Para pedidos de sementes para a Safrinha: de 31 de maio a 04 de junho

O sistema ficará aberto por três semanas para pedidos de sementes para a safra e, na sequência, uma semana para os pedidos de sementes para a safrinha. A entrega efetiva das sementes mantém o calendário normal em que as empresas entregam as sementes da safra nos meses de julho/agosto/setembro e da safrinha em novembro/dezembro. Somente o serviço dos pedidos foi antecipado para melhorar a operacionalização do programa. O pagamento da parcela transgênica também é feito antes da entrega da semente, ou seja, no caso do pedido da safrinha, o pagamento da transgenia vai ser somente no início de novembro conforme quadro abaixo.