Comissão de Agricultura busca recursos para projeto que atende jovens rurais 

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Adolfo Brito (PP), durante a reunião virtual desta quinta-feira (6), confirmou que trabalhará para buscar recursos para um projeto da Emater que atenderá 600 jovens rurais. O "Programa Protagonismo dos Jovens Rurais na Agricultura 4.0 Gaúcha" tem como objetivo proporcionar acesso à espaços de qualificação, incentivando oportunidades para o empreendedorismo, trabalho, renda e sucessão familiar. “Pretende-se investir em torno de R$ 242 por jovem rural, mensalmente, para que se qualifiquem e melhorem seus conhecimentos”, afirmou Brito.

Durante o encontro, o Gerente Estadual de Planejamento Adjunto da Emater, Engenheiro Agrônomo, Guilherme Passamani, explicou que o programa visa, também, fornecer informações que permitam aos jovens, a avaliação do desempenho do seu negócio e dar visibilidade para que aqueles que tiverem as melhores iniciativas e desempenhos, sirvam de exemplo e como incentivo para a manutenção da juventude no meio rural.

Brito informou, ainda, que já foram mantidos contatos prévios com o senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) e também encaminhados expedientes ao Ministério da Agricultura e para bancada gaúcha no Congresso Nacional, visando alcançar os R$ 4,4 milhões necessários para viabilizar a totalidade das ações do programa.