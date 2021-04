Secretaria da Agricultura perdeu mais de 200 servidores em seis anos

O quadro de servidores da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul diminuiu 14,5% nos últimos seis anos de acordo com dados divulgados pela Associação dos Fiscais Agropecuários do RS (Afagro).

O número de trabalhadores ativos caiu de 1.512 em 2015 para 1.293 em 2021, o que representa 219 funcionários públicos a menos. Os dados foram extraídos de estudo feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em meio a demandas crescentes, a Afagro alerta para a necessidade de um novo concurso público.

“Somente com a reposição de servidores é possível reforçar a fiscalização agropecuária e garantir a vigilância”, alerta a vice-presidente da Associação dos Fiscais Agropecuários do RS (Afagro), Beatriz Scalzilli.

Considerando apenas os que deixaram a função porque tornaram-se inativos, 259 servidores da pasta se aposentaram de 2018 a 2020.

Somado a este cenário, reforça Beatriz, constantemente há fiscais estaduais agropecuários abandonando a atividade porque foram aprovados em concursos com melhor remuneração. Segundo a Afagro, número de servidores da pasta que estão deixando a carreira é ainda maior, porém acabou sendo diluído em função de pequenas reposições pontuais que ocorreram em 2018 e 2019.