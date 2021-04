Lucro líquido da Kepler Weber cresce 96,7% no primeiro trimestre

O balanço trimestral da Kepler Weber, divulgado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), revela crescimento de 96,7% no lucro líquido da empresa, no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020. Em valores, saltou de R$ 8,7 milhões para R$ 17,2 milhões. O relatório também indica uma margem líquida de 7,3%, avanço de 0,4 ponto percentual se comparados os dois períodos.

A companhia destaca, no documento, que a geração de caixa no último trimestre foi de R$ 32,9 milhões, "sendo que o capital de giro do período consumiu R$ 55,5 milhões, dado ao nível de atividade". No último trimestre a Kepler Weber mais que dobrou investimentos, na comparação com os três últimos meses de 2020, atingindo R$ 12 milhões.

Segundo o balanço da companhia, que é líder na América Latina em soluções para armazenagem de grãos e movimentação de granéis, o maior volume investido, R$ 8,5 milhões, foi destinado à modernização e expansão da capacidade produtiva. A empresa aplicou ainda R$ 1,5 milhão em tecnologia da informação, R$ 1,2 milhão no atendimento às normas regulamentadoras e reformas e R$ 800 mil em desenvolvimento de novos produtos.

"A expansão de investimentos sinaliza que a companhia está confiante com o cenário para 2021, mas é importante destacar que revisamos a estratégia de investimentos durante a pandemia", sinaliza Piero Abbondi, CEO da Kepler Weber.

O executivo disse ainda que o otimismo, para este ano, se deve a condições macroeconômicas favoráveis, com bom momento do agronegócio, agricultores capitalizados por conta da valorização das commodities, além da valorização do dólar.

A empresa destaca a importância dos centros de distribuição, posicionados estrategicamente nas diferentes regiões do país, "mostrando também forte sincronização com o bom momento do mercado. A abertura do quinto centro de distribuição em Cuiabá (MT), em julho de 2020, contribuiu com este crescimento", afirma o relatório. A empresa também pontua que dificuldades na cadeia de suprimentos impactaram no resultado quando comparado com o último trimestre de 2020, com redução 12,5%.

O documento com os resultados financeiros da empresa traz ainda uma receita operacional líquida 85,3% maior nos três primeiros meses deste ano quando comparados com igual trimestre de 2020, passando de R$ 127,5 milhões para R$ 236,2 milhões. É o melhor resultado nominal para o primeiro trimestre desde 2014, primeiro ano de ação do Plano para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na comparação com o último trimestre do ano passado, quando a receita líquida foi de R$ 248,1 milhões, houve redução de 4,8%.

Na contramão da desvalorização do Ibovespa entre dezembro de 2020 e março de 2021, que registrou queda de 2%, as ações da Kepler Weber tiveram bom desempenho e cresceram 14%. O desempenho também superou a performance das small caps na bolsa.

A Kepler Weber também informa no balanço que o EBITDA, lucro antes de descontos de impostos, juros, amortizações e depreciações, registrou aumento de 88,1% no trimestre quando comparado ao mesmo período do ano anterior. "O desempenho positivo é reflexo da melhora do nível de atividade e da estratégia bem executada de recomposição de preços, alinhados à gestão de custos e despesas, ratificando nosso compromisso com a rentabilidade e crescimento dos resultados", diz o relatório.

Outros números da companhia