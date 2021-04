Novo status sanitário do RS demanda reforço no controle de rebanhos

No próximo mês, o Rio Grande do Sul deve receber da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) o certificado de área livre da aftosa sem necessidade de vacina, resultado de um longo trabalho de prevenção da doença e de controle de rebanhos no Estado. O novo status sanitário, tem potencial de abrir diversos mercados para a carne gaúcha, como Japão, Coreia do Sul, México, Estados Unidos, Chile e Canadá.

No entanto, a retirada da vacina, que iniciou em 2020, exige um maior trabalho de controle dos animais que circulam em território gaúcho, a fim de impedir o surgimento de qualquer foco da doença. “A vacina é uma ferramenta de vigilância que nós temos. Quando retiramos uma ferramenta precisamos melhorar as outras, como a capacidade de diagnóstico, os atendimentos e a vigilância de trânsito e em propriedades”, explica Rosane Collares Moraes, diretora do Departamento de Defesa Agropecuária (DDA) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Com esse objetivo, a fiscalização sanitária no Rio Grande do Sul vem sendo reforçada com programas de vigilância: Sentinela e Guaritas. O primeiro, que iniciou as operações em 8 de julho de 2020 (com um projeto-piloto realizado em junho), compreende uma área de abrangência de 1.200 quilômetros de faixa de fronteira, envolvendo 59 municípios nas fronteiras com Uruguai e Argentina, com 64.842 propriedades rurais e rebanho de 4,4 milhões de cabeças. Já o Guaritas, que começou em janeiro de 2021, atua com abordagens em 97 municípios na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além das equipes da Seapdr, as ações de fiscalização contam com o apoio da Brigada Militar, Polícia Civil, Exército, Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Polícia Federal e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Os resultados têm se mostrado positivos, mas também indicam um sério problema de contrabando nas fronteiras, afirma o coordenador do Programa Sentinela, Francisco Lopes. Em 2020, foram fiscalizados 22.277 bovinos na área vistoriada, tanto em trânsito como em 141 propriedades. Destes, 5.317 cabeças, cerca de 24% do total, estavam irregulares. “Em alguns locais havia saldo de animais divergente do que era declarado no sistema de defesa agropecuária, o que indica trânsito irregular e contrabando, especialmente na região da fronteira com a Argentina”, explica Lopes.

Além disso, 1.735 animais (cerca de 8% do total vistoriado) era gado criado em corredor, ou seja, em faixa de domínio de estradas. “E uma situação que ocorre principalmente na região fronteira com o Uruguai, onde a faixa entre as cercas das propriedades e a estrada costuma ser grande. Esses animais são um vetor para levar doenças de um lugar para outro, mas essa prática tem caído bastante com aumento da fiscalização”, comenta o coordenador do Programa Sentinela.

Quando os animais irregulares são devolvidos ao proprietário após autuação. No entanto, se não é possível comprovar a propriedade, os bovinos são abatidos. Em 2020, 121 animais 121 bovinos foram mortos por não possuírem comprovação de origem. “A maior parte deles era originária de contrabando da Argentina”, afirma Lopes. A carne desossada geralmente é doada para entidades beneficentes.

Essas situações continuam acontecendo em 2021. Em março, foram encontrados, no município de Herval, dois bovinos com brinco identificador de rastreabilidade do Uruguai. O produtor foi autuado por ingressar ilegalmente com animais no Rio Grande do Sul. Em abril, foram abatidos outros oito bovinos encontrados em portos clandestinos na fronteira com a Argentina.

Prejuízo imediato com novo foco chegaria a US$ 10 milhões

O coordenador do Programa Sentinela destaca que o maior problema gerado pelo contrabando não é a evasão de arrecadação de tributos, mas o risco sanitário gerado. “Perto outros crimes, o valor financeiro do contrabando é pequeno. Mas se um animal sem origem gerar um foco de doença no Rio Grande do Sul, o prejuízo seria devastador”, afirma.

Segundo informações do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa), caso seja detectado um caso de aftosa no Estado e nada seja feito, em 30 dias, o prejuízo de custo direto poderia chegar a US$ 10 milhões. É por isso que a conscientização do setor produtivo sobre a notificação de suspeita é tão importante, alerta Rogério Kerber, presidente do Fundesa.

“Precisamos que todos os produtores rurais tenham percepção da importância da defesa sanitária. Eles têm que ser os primeiros a reportar problemas para autoridades. O Rio Grande do Sul tem mais de 400 mil propriedades rurais, então é preciso uma mobilização efetiva para haver monitoramento permanente dos rebanhos”, destaca Kerber.







Monitoramento conta com ajuda internacional

O trabalho de inteligência para a vigilância conta com a utilização de ferramentas como análise de rede de movimentação animal, realizada em parceria com a Universidade da Carolina do Norte (NCSU), dos Estados Unidos, e patrocinada pelo Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa). A tecnologia permite que, com uma equipe reduzida, se possa apresentar um trabalho de fiscalização que otimiza os recursos e presta um serviço de defesa sanitária animal eficiente, através da escolha de propriedades chaves e rotas preferenciais.

“Esse convênio permitiu fazer uma rede de movimentação de animais no Rio Grande do Sul. O Estado disponibilizou todas a GTAs (Guias de Trânsito Animal) emitidas, ajudando a identificar as propriedades de maior risco, com maior movimentação”, explica Rogério Kerber, presidente do Fundesa.

O estudo da NCSU analisou mais de 1,5 milhão de movimentos de animais de produção entre propriedades ou destino final dos últimos quatro anos. O dado foi utilizado para estimar as unidades produtivas por onde ocorre o maior número de ingressos e saídas de bovinos, suínos e pequenos ruminantes.







Programas necessitam de mais profissionais e recursos

Programa conta com 36 servidores, e o Guaritas, nove

