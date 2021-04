Produtores já colheram mais de 80% da safra de arroz no RS

A colheita do arroz se encaminha para o término no Rio Grande do Sul. Nesta semana, os produtores atingiram 771.374 hectares dos 945.940 semeados no Estado. Isso significa que 81,55% da área total já foi colhida, faltando pouco mais de 18 pontos percentuais para a conclusão dos trabalhos.

Os dados divulgados pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) apontam para produtividade com pequena queda nesta semana, mas permanece acima da média histórica: 8.885 quilos por hectare. Entre as seis regiões, a Fronteira Oeste segue com a melhor produtividade, com 9.494 kg/ha.

Três regionais estão com mais de 80% da área colhida. É o caso da Planície Costeira Externa, que já está com 87,83%: 94.245 ha de um total semeado de 107.300 ha. A Fronteira Oeste também está bem adiantada, com 86,06%: 239.549 ha de 278.349 ha. A Campanha aparece nesta semana com 82,63%: 105.538 ha de 127.727 ha. Todas as demais regionais já ultrapassaram os 70%.