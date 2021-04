JBS pretende investir R$ 1,7 bilhão no Rio Grande do Sul até 2023

Em reunião com o governador Eduardo Leite e secretários na tarde desta quarta-feira (14), o presidente da JBS Brasil, Wesley Batista Filho, anunciou que a Seara, uma das principais empresas do grupo, investirá o equivalente a R$ 1,7 bilhão no Rio Grande do Sul até o ano de 2023. O investimento é destinado à expansão de sete unidades já presentes no Estado, focadas em desenvolver três principais segmentos produtivos: aves, suínos e alimentos preparados.

Com o investimento, a expectativa é criar cerca de 2,7 mil empregos diretos no Estado, onde a multinacional brasileira de carnes já possui 18 mil colaboradores, que atuam em unidades produtivas e granjas em 25 cidades. As fábricas que receberão os investimentos estão localizadas em Bom Retiro do Sul, Caxias do Sul, Nova Bassano, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Seberi e Trindade do Sul. “Confiamos muito no Estado. Nós já temos uma operação muito relevante aqui, e ela vai se tornar cada vez mais importante”, afirmou o presidente da empresa.

Empresa anunciou aporte em agenda com o governador Eduardo Leite nesta quarta. Foto Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini/JC

O governador Eduardo Leite agradeceu a confiança e garantiu que o seu governo vai continuar trabalhando para atrair novos empreendimentos para o Estado. “Vamos trabalhar para tornar o Estado mais acolhedor através da redução de custos com burocracia, logística e tributação. Tudo isso já vem ocorrendo na medida em que reduzimos a máquina pública, aprovamos profundas reformas e modernizamos o Estado”, completou.

O secretário de Desenvolvimento do Estado, Edson Brum destacou que o Rio Grande do Sul está aberto para receber investimentos e, por isso, dialoga para que haja condições de competitividade, a fim de que as indústrias, além de se manterem, ampliem os seus negócios aqui. “Agradecemos aos investimentos que estão sendo feitos aqui, que, além de trazerem empregos diretos nas plantas e nas granjas, também fortalecem a agricultura familiar”, disse.

Onde serão os investimentos de 1,7 bilhão