Atacadistas da Ceasa ampliam vendas com serviço de delivery

O serviço de delivery cresceu em torno de 70% a 80% em empresas atacadistas da Ceasa, vinculada à Secretaria da Agricultura do Estado. Com a redução dos pedidos de estabelecimentos comerciais por causa das restrições impostas pela pandemia, atacadistas do ramo buscaram no consumidor a alternativa para compensar as perdas.

A Sauzen – Logística de Hortifrutigranjeiros e a Re-Sol Comércio de Frutas e Legumes Ltda, do pavilhão A4 passaram a oferecer o serviço para pessoas físicas e jurídicas. O cliente faz o pedido e, no dia seguinte, recebe as mercadorias no seu endereço. O mix de produtos inclui frutas, legumes, verduras, produtos orgânicos e coloniais. Além de adquirir produtos de boa qualidade por preços mais baixos, as compras podem ser feitas por quilo ou por unidade. Durante a pandemia, a Sauzen registrou crescimento de cerca de 70% nas solicitações e na Re-Sol, o aumento beirou os 80%.

“Nosso serviço é voltado para o atendimento de pequenas quantidades, de acordo com a necessidade das pessoas. Se o pedido é feito até às 23h59, a mercadoria é entregue no dia seguinte. E se não temos o produto aqui, mandamos buscar em outro Estado”, explica o proprietário Jéferson Sauzen, da Sauzen Logística de Hortifrutigranjeiros.

Os pedidos podem ser feitos pelo site, por e-mail, ligação telefônica ou WhatsApp de segunda a sexta-feira. A entrega é feita em Porto Alegre e em alguns municípios da Região Metropolitana. Dependendo do valor gasto, há cobrança de frete.

Veja onde fazer os pedidos