Produtores de queijo artesanal serrano podem aderir ao Selo Arte

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) publicou nesta segunda-feira (12) Instrução Normativa nº 03/2021 que viabiliza os produtores do queijo artesanal serrano a aderir ao Selo Arte nos seus produtos.

Definido através da portaria nº 9918/19, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Selo Arte garante que o produto é artesanal, que emprega mão de obra familiar e que leva em conta o saber fazer, a tradição e a geografia local.

O queijo artesanal serrano é um queijo de coloração amarelada, elaborado a partir de leite cru, com sabor e aroma acentuados. Ele foi o primeiro queijo do Brasil a receber, em março de 2020, uma Indicação Geográfica (IG) na modalidade Denominação de Origem (DO).

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) certificou 16 municípios do Rio Grande do Sul e 18 de Santa Catarina com o nome IG Campos de Cima da Serra. Todas as queijarias legalizadas nos Serviços de Inspeção Municipal (SIMs) junto aos municípios da região certificada poderão usar o Selo Arte se atenderem aos requisitos legais.