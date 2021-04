CMPC abre inscrições para financiar projetos sociais em 44 cidades

Maior indústria do Rio Grande do Sul, a CMPC lançou o fundo Valor Local para financiar iniciativas de desenvolvimento em regiões onde a empresa tem operações, o que soma 44 municípios. As inscrições são gratuitas e os vídeos devem ser enviados pelo site do Valor Local até dia 24 de abril.

Serão apoiados projetos que tenham como objetivo promover benefícios a partir da geração de renda, da educação, das boas práticas voltadas ao meio ambiente, da promoção da qualidade de vida ou de ações direcionadas ao combate da pandemia.

Ao todo, serão pelo menos R$ 200 mil aplicados na inciativa, com a seleção de no mínimo 20 projetos, cada uma contemplada com um recurso de até R$ 10 mil, definido de acordo com as necessidades da proposta.

Os projetos podem envolver atividades de reciclagem, consumo consciente e redução de resíduos, passando pela construção de quadras esportivas em escolas e de áreas de lazer e convívio, chegando até iniciativas de combate à pandemia do coronavírus, incentivo ao empreendedorismo com aquisição de equipamentos e promoção de alternativas de renda para as comunidades.

“Além do suporte financeiro, também vamos apoiar de forma técnica na execução do cronograma e do orçamento, realizando uma avaliação posterior do alcance por meio de relatórios e de prestação de contas, fundamentais para garantir a transparência de todo o processo”, explica o diretor-geral da CMPC no Brasil, Mauricio Harger.

Como se inscrever