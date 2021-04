Bolsa Juventude Rural terá R$ 802 mil neste ano

Programa promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), o Bolsa Juventude Rural tem R$ 802,5 mil garantidos neste ano. A assinatura do valor, que irá permitir atendimento a 401 jovens, foi o primeiro ato da secretária Silvana Covatti na Secretaria da Agricultura – ela foi empossada na semana passada

Com histórico ligado à educação, a secretária destacou que o programa vem capacitando jovens no meio rural e garantindo mais qualificação para quem quer continuar no campo. “Só no ano passado, foram atendidos 381 jovens”, destaca Silvana Covatti.

O programa, que distribui bolsas de estudo por um período de dez meses, está previsto na lei nº 14.373/2013 e no decreto nº 51.048/2013. Do total de recursos, R$ 622.500,00 estão previstos no orçamento deste ano e R$ 180.000,00 são referentes a saldos remanescentes de 2020.

Posteriormente, será feita a publicação do decreto que vai estipular o valor da bolsa, a elaboração do edital e o lançamento do mesmo. O Programa Bolsa Juventude Rural é um auxílio pago a alunos matriculados em escolas públicas estaduais ou instituições educacionais sem fins lucrativos e de caráter comunitário que trabalham com a pedagogia de alternância e que atendam os critérios estabelecidos pelo Programa. Esta pedagogia prevê que o aluno fique uma semana na escola e uma semana em casa aplicando o que foi proposto.