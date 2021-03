Homenagem aos 50 anos da Ocergs ocorre amanhã

O deputado estadual Elton Weber (PSB) prestará homenagem à Ocergs durante ato em comemoração aos 50 anos da entidade cooperativa nesta quarta-feira, às 10h30min. A entrega da medalha da 55 Legislatura ocorrerá durante a celebração pelo meio século de história da organização cooperativa, promovida pela Assembleia Legislativa e pela Frencoop-RS, coordenada por Weber.

Devido às restrições da pandemia, o ato, na sede do Parlamento, na Capital, contará apenas com a presença do presidente do Sistema Ocergs/Secoop-RS, Vergílio Perius; do presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza; e de Weber. Os demais cooperativistas e autoridades poderão acompanhar a cerimônia pelo canal do YouTube da Assembleia Legislativa. Impulsionado pelas cooperativas de crédito e de infraestrutura, o cooperativismo gaúcho reúne 2,97 milhões de associados e gera 64,6 mil empregos, sendo um dos pilares fundamentais da economia estadual, com participação anual de R$ 2 bilhões na geração de tributos. Atualmente, são 437 cooperativas no Estado. Weber ressalta que, mesmo durante a crise, as cooperativas continuaram crescendo, com faturamento anual de R$ 48,9 bilhões.