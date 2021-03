Movimento internacional de consumo consciente tem adesão de produtores gaúchos

De 15 a 21 de março, acontece a campanha mundial pela Regeneração do Planeta, um tema que também mobiliza a produção sustentável gaúcha. Sócia fundadora da Quinta das Tarumãs, Rosélia Araújo Vianna, estará conduzindo encontro online sobre Agricultura Orgânica e regeneração: quais pontos positivos devemos reforçar com urgência, que acontece na terça-feira (16), às 17h.

Rosélia comanda o empreendimento agroecológico da zona rural de Porto Alegre e aderiu à iniciativa, com participação nas ações da campanha nacional da rede Antenas Imagine 2030. A Quinta das Tarumãs atua com plantio e entrega de cestas de orgânicos, produção de preparados ayurvédicos e turismo para experiências rurais. As inscrições gratuitas podem ser feitas gratuitamente pelo