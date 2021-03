Colheita da soja começa no Rio Grande do Sul

A colheita da soja no Rio Grande do Sul já começou em lavouras precoces e chega a 1% da área plantada dessa safra no Rio Grande do Sul, segundo informações da Emater. O retorno da umidade adequada no solo beneficiou o desenvolvimento das culturas de verão.

De acordo com a Emater, 12% das lavouras de soja gaúchas estão em floração; 2% em germinação e desenvolvimento vegetativo; 19% em maturação; e 66% da cultura está na fase de enchimento de grãos.

Também prossegue a colheita do milho no Estado. As chuvas da semana que passou foram importantes para o desenvolvimento das lavouras, que já estão com 60% da área total cultivada colhido, 15% em maturação, 15% em enchimento de grãos, 7% em floração e 3% em germinação e desenvolvimento vegetativo.

A safra de arroz já colhida é de excelente qualidade, segundo a Emater. A colheita se intensificou e está concluída em 16% dos cultivos. Outros 51% estão me fase de maturação; 29% em enchimento de grãos e 4% em floração.