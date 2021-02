Abate de bovinos cai 10,3% no 4º trimestre de 2020, diz IBGE

O abate de bovinos caiu 10,3% no quarto trimestre do ano passado, na comparação anual, e 5,8% na comparação com o trimestre anterior, informou o Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE). Já o abate de suínos aumentou 1,6% e o de frangos 5,5% na comparação anual, sendo que na comparação com o terceiro trimestre apenas o abate de frangos manteve a alta, de 2,5%, enquanto o abate de suínos recuou 4,7%.