Governo federal lança programa e aplicativo Titula Brasil

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho, e o presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Gileno Batista, participam, nesta quarta-feira (10), do lançamento do Programa e do aplicativo Titula Brasil, que visa agilizar o processo de titulação e legalização da ocupação de áreas rurais da União.