Sindicato da aviação agrícola alerta para problema em gasolina especial para o setor

Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag) lançou alerta nesta quarta-feira (4) sobre gasolina de aviação (chamado de avgas) colocada no mercado pela BR Distribuidora sem todos os padrões exigidos para as aeronaves. Nesta semana a companhia suspendeu preventivamente a venda de avgas e iniciou o recolhimento do produto comercializado, devolução do lote armazenado e recebimento de novos lotes.

O Sindag busca saber juto a BR Distribuidora qual a real extensão do problema, a causa, o que será feito em relação aos responsáveis, assim como as medidas para garantir que isso não se repita. A preocupação da entidade é com a segurança de pilotos e pessoal em solo, além garantir a tranquilidade das operações aeroagrícolas – em plena safra em diversas partes do País.

De acordo com o sindicato aeroagrícola, em nota a BR Distribuidora coloca que, após detectar problemas em cinco lotes expedidos a partir da base de Cubatão (SP), que abastece todo o País, comunicou aos revendedores de combustíveis que contatassem seus clientes diretos. Os clientes estão sendo avisados para não decolarem com combustível desses lotes nos tanques de suas aeronaves – puros ou misturados com avgas remanescente do abastecimento anterior. O problema, alerta o Sindag, atinge aviões de pequeno porte.

No caso da aviação agrícola, onde há também aeronaves movidas a querosene de aviação e a etanol, cerca de 45% da frota ainda utiliza avgas, especialmente no Rio Grande do Sul. O Brasil tem a segunda maior frota aeroagrícola do mundo, com um total de cerca de 2,3 mil aeronaves.

Já a Agência Nacional do Petróleo (ANP), informou nesta quarta-feira (3) que havia sido comunicada na noite anterior, pela BR Distribuidora, sobre a existência de “um parâmetro fora dos limites de especificação na gasolina de aviação (avgas).” Em nota em seu site, a ANP explica que está buscando informações para entender a natureza e a extensão do ocorrido, para eventuais providências.

Também nesta quarta (4) a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou comunicado dizendo que segue acompanhando o caso e aguarda avaliação da ANP sobre a qualidade do combustível.