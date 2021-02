BRF faz seleção para 100 vagas em Lajeado

O frigorífico BRF está com 100 oportunidades de emprego abertas na unidade de Lajeado, no Vale do Taquari. Para facilitar o acesso às vagas a empresa realiza o Dia D Especial de Contratações nos dias 5, 8 e 9 de fevereiro. A seleção é para operador de produção.

Os interessados deverão comparecer na rua Carlos Sphor Filho, 2.383, distante cerca de 500 metros da planta industrial da empresa na cidade, das 8h às 16h30min, portando RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Durante a seleção, todas as medidas sanitárias de prevenção e combate ao novo Coronavírus (Covid-19), como uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos, deverão ser observadas. A BRF é uma das maiores companhias de alimentos do mundo e está presente em mais de 130 países. Ao todo, conta com mais de 90 mil colaboradores e aproximadamente 10 mil produtores integrados no Brasil.