Morre Herbert Bartz, introdutor do plantio direto no Brasil

Um dos pioneiros do Sistema Plantio Direto na América Latina, Herbert Bartz faleceu nesta sexta-feira (29), aos 83 anos, vítima de complicações provocadas por uma pneumonia. Natural de Rio do Sul (SC), o produtor rural promoveu uma revolução nos campos brasileiros ao introduzir o plantio direto na palha – sistema sem o revolvimento do solo, que dispensa arar e gradear. Pelo seu feito, que partiu de uma demanda dele mesmo como agricultor em 1971, ministrou palestras em diversas partes do Brasil e do exterior. E ajudou a tornar o Brasil em uma das maiores potências na produção de alimentos. Também foi o fundador da Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha (Febrapdp), entidade que manifestou seu pesar pela partida de Bartz. “Obrigado, Herbert Bartz. Seguiremos seguindo o seu exemplo e honrando o seu legado”, finaliza a nota que traz uma breve história do agricultor.

Também em nota, a John Deere lamentou a morte do idealizador de um dos mais ecológicos e eficientes sistemas de plantio do mundo - ao permitir uma melhor conservação do solo, aumentando a produtividade e contribuindo com a sustentabilidade ambiental e financeira para muitos agricultores. “Bartz tinha em seu DNA a paixão pela agricultura e o desejo de inovar. Seu legado jamais será esquecido”, destacou a empresa.

Bartz estava internado na Santa Casa de Arapongas, cidade vizinha de Rolândia, onde ele morava, no Norte do Paraná. A cerimônia de despedida acontece neste sábado (30), em Rolândia (PR).