Governo do Estado divulga balanço de ações contra estiagem

Em evento previsto para falar do Plano de Enfrentamento à Estiagem, nesta quarta-feira (27), o governo do Estado divulgou investimentos totais de cerca de R$ 23 milhões já feitos em ações como poços artesianos e cedência de máquinas para obras em municípios. O valor inclui recursos federais em barragens na Metade Sul e oriundos da Funasa. Boa parte do evento, no entanto, fui dedicada a tratar de ações não relacionados com a estiagem e ao campo, como a alocação de valores e ações públicas de combate à Covid-19.

Ao todo, foram perfurados cerca de 400 poços artesianos e açudes em diferentes municípios do Estado, consumindo cerca de R$ 11 milhões em recursos estaduais. Na transmissão de uma hora, reunindo o governador Eduardo Leite, diferentes secretários estaduais, o presidente da Assembleia Legislativa (AL) e deputados estaduais, porém, não foi apresentada nenhuma ação nova para 2021. Boa parte do espaço foi ocupada, ainda, para divulgar investimentos relacionados ao combate à Covid no ano passado com recursos da AL.