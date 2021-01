Governo do Estado e Febrac estudam formatos para Expointer 2021

o governo do Estado e parte dos pecuaristas gaúchos As feiras agropecuárias enfrentaram percalços Brasil afora para suas realizações em 2020 e seguem buscando alternativas para que possam ocorrer em 2021. No Rio Grande do Sul, por exemplo,já pensam em formas de viabilizar a Expointer, no segundo semestre deste ano.

Maior feira agropecuária do Estado, a exposição de Esteio ocorreu de forma tímida e híbrida em 2020, com a presença no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, de profissionais diretamente atuantes na lida com julgamentos de animais e campeonatos de raça. Em meio à pandemia, o público ficou de fora – e não deverá voltar plenamente em 2021 nem nas expectivas mais otimistas.

Procurada para falar sobre como governo do Estado estuda a feira de 2021 e quais as propostas analisadas até agora, a secretária de Agricultura confirma apenas que vem realizando reuniões sobre o tema com algumas entidades, sem detalhar quais e nem o atual estágio dos encontros e propostas.

Leonardo Lamachia, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) foi um dos principais idealizadores e defensores da edição híbrida de 2020, e já pensa em formatos possíveis para este ano. Junto com a secretaria estadual de Agricultura, a Febrac começa a trabalhar com antecipação para colocar no horizonte as possibilidades que, no momento, se podem vislumbrar.

Este início de trabalhado, diz Lamachia, há três cenários principais. O mais pessimista é repetir o modelo de 2020, com apenas alguns animais e raças no parque e entrada limitada aos trabalhadores e pecuaristas envolvidos em atividades. Uma segunda opção, caso avance os números de vacinados no Estado e se melhore consideravelmente contaminações, mortes e ocupações nas UTIs. Neste caso, a avaliação é que se poderia ter um pouco mais de pessoas no parque, mas sem abertura de portões aos visitantes em geral.

A terceira opção, considerando um grande avanço no combate à doença, explica o presidente da Febrac, é com a presença de público, mas limitada. Lamachia diz que mesmo os avanços em países que já começaram mais cedo a vacinar não permitem imaginar uma feira com 500 mil visitantes em dez dias, como chegou a receber a Expointer em alguns anos.

“Não imagino ter uma feira normal em 2021. Pelo que acompanhamos do processo de imunização do Brasil, entre agosto e setembro (data tradicional da feira) não haverá uma solução de normalidade plena tão cedo”, argumenta Lamachia.

A única certeza, acrescenta o representantes dos criadores, é que a plataforma virtual permanecerá uma alternativa neste e nos próximos anos. O modelo híbrido está sendo estudado inclusive para a Expoleite/Fenasul, em maio, diz o presidente da Febrac. Lamachia acredita que dado o êxito na organização da Expointer de 2020, com grandes restrições, pode ser replicado na feira dedicada ao setor lácteo, normalmente o maior evento abrigado no Parque de Exposições Assis Brasil a cada primeiro semestre do ano.

“Já começamos com o knowhow da Expointer digital, uma plataforma pronta e um exemplo seguro e bem sucedido. Agora o que estamos fazendo é começar mais cedo a preparar programação e buscar recursos, porque custear todo o processo de transmissões on line é caro”, acrescenta o presidente da Febrac, explicando a antecedência com que os organizadores da Expointer estão começando a pensar a feira de 2021.

Expodireto, focada em máquinas agrícolas As feiras de animais, por sinal, vêm sendo realizadas neste mês de janeiro em diferentes cidades do Interior. A Feovelha, em Pinheiro Machado, por exemplo, será realizada nesta final de semana, com abertura nesta quinta-feira (28). Já eventos como a, prevista para março e confirmada por duas vezes, acabou sendo cancelada.

“As feiras de animais funcionam bem com transmissões de provas, julgamentos e remates. Há interesse dos criadores por este formato, com atividades mais dinâmicas e atraentes. No caso da Expodireto e Expoagro/Afubra (também cancelada, em Rio Pardo), acho que esse formato não funciona muito bem. O agricultor dificilmente ficará duas horas vendo uma demonstração de máquinas”, avalia Lamachia.

Nacionalmente, também focado no setor de máquinas, a Show Rural Coopavel, prevista para março, em Cascavel (PR), estuda adotar a visitação agendada de produtores ao parque. Já a Agrishow, a maior do segmento na América Latina, em Ribeirão Preto (SP) segue com previsão para o final de junho deste ano, em formato que ainda sendo definido.