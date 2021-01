Grupo interministerial vai elaborar Plano Nacional de Fertilizantes

Publicado nesta semana, Decreto Nº 10.605 criou o grupo de trabalho interministerial responsável pela elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes. O plano tem o objetivo de aumentar a produção e oferta de fertilizantes nacionais (adubos, corretivos, condicionadores), além de reduzir a dependência dos produtos importados e ampliar a competitividade do agronegócio no mercado internacional.