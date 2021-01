Com fundo de fomento, CMPC ampliará em 75 mil hectares área de silvicultura no RS

Com a meta de ampliar sua base florestal em mais 75 mil hectares no Rio Grande do Sul, a CMPC inicia em 2021 um grande programa de fomento à atividade , com ênfase em pequenos e médios produtores rurais. A Metade Sul do Estado é uma das regiões foco da companhia chilena, que tem sua fábrica em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A multinacional oferecerá desde capacitação técnica até apoio na resolução de problemas com áreas degradadas e que podem ser convertidas em uma “poupança verde”, de acordo com a empresa.

A companhia conta hoje com uma base florestal de 467 mil hectares – dos quais 192 mil são de áreas preservadas. De acordo com Maurício Harger, diretor geral da CMPC no Brasil, o fundo de fomento florestal é inédito na companhia, que está há 11 anos no Rio Grande do Sul. Ainda que se assemelhe ao Projeto Losango, lançado em 2004 pela Votorantim Celulose e Papel (VCP) no Estado, Harger destaca que atualmente o cenário é significativamente mais favorável ao avanço da base florestal.

De acordo com o executivo, com o passar dos anos, surgiu uma visão mais realista sobre essa atividade, que era vista com ressalvas por ambientalistas, preocupados com um “deserto verde” no Rio Grande do Sul. Agora, diz Harger , a integração entre lavoura, pecuária e floresta é inclusive uma forma de reduzir o efeito estufa, ajudar a combater o aquecimento global e melhorar o solo e os ganhos do agricultor.

Além do apoio técnico aos produtores rurais, a empresa aposta também no retorno financeiro para conquistar novos silvicultores. Do plantio à colheita, a silvicultura é apontada como uma poupança que poder ser utilizada, em média, depois de oito anos. E, de acordo com a CMPC, com ganhos que o produtor poderá comparar, por meio de um aplicativo específico, com os lucros que teria eminvestimento em CDBs e até em relação com a soja.

O cálculo personalizado leva em conta as características da propriedade, a área e até mesmo a distância do local de plantio em relação à fábrica de Guaíba – que hoje opera com sua capacidade total, de 1,87 milhões de toneladas. A companhia alcançou recorde de produção em 2020, ultrapassando até mesmo a estimativa inicial de capacidade de 1,85 milhões de toneladas.

“Temos criado alternativas para a formação de novas áreas de plantio e há quase dois anos anunciamos a criação de um fundo florestal para captar oportunidades. Agora temos o desafio de começar a plantar novos 75 mil hectares”, anunciou Harger em balanço da empresa divulgado na manhã desta quinta-feira (21), de forma virtual.

O programa avança neste ano para capacitação de mão de obra, contratos com parceiros e aquisição de equipamentos para o plantio, entre outras ações.

“Não é simplesmente começar a semear 50% a mais hectares de um ano para o outro. É um processo que não se dará em um só ano, e também é um grande desafio. Hoje, nosso patamar de plantio é de entre 20 mil e 22 mil hectares por ano”, explica Harger.