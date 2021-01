Audiência vai tratar de medidas de apoio a afetados pela seca

Nesta quinta-feira, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, deputado Heitor Schuch (PSB/RS), e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS) estarão em audiência virtual com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, às 15h. Na pauta, a cobrança por medidas de apoio aos agricultores afetados pela estiagem no Rio Grande do Sul.

Entre as reivindicações que serão apresentadas ao governo estão suplementação de recursos para o Pronaf Mais Alimentos; reformulação do crédito emergencial para a estiagem; início imediato da contratação dos projetos do Terra Brasil - PNCF; aumento do limite por agricultor para comercializar produtos para o PNAE (merenda escolar) e reajuste na renda dos agricultores para enquadramento na DAP.

De acordo com o deputado, mesmo com as chuvas esparsas registradas nos últimos dias no Estado, a situação de seca em algumas regiões é grave, com muitos municípios realizando levantamento das perdas para decreto de emergência. "Os agricultores estão sofrendo com a falta de chuvas pelo segundo ano consecutivo. O governo precisa sinalizar com alguma medida concreta de ajuda", reforça Schuch.