Expoagro Afubra 2021 é cancelada

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) anunciou, nesta terça-feira (19), o cancelamento da Expoagro Afubra 2021, marcada para acontecer entre os dias 17 e 20 de março no Parque de Exposições localizado em Rincão del Rey, Rio Pardo. Após consulta com patrocinadores, expositores, fornecedores e produtores rurais, a entidade tomou a decisão devido à expectativa de um elevado número de pessoas para o evento, o que poderia gerar aglomerações. Este é o segundo ano consecutivo em que a feira é cancelada.

Segundo o presidente da Afubra, Benício Werner, a instituição percebeu que seria muito difícil garantir o cumprimento dos protocolos de segurança desenvolvidos para o evento, que incluíam a medição de temperatura nas diferentes entradas da feira, e, por isso, optou pelo cancelamento. "Agora, é melhor preservarmos a saúde do que realizarmos a Expoagro. A 20ª pode ser no ano que vem com muito mais segurança, visitantes, expositores e patrocinadores", avalia.

Para ele, o cancelamento é prejudicial ao produtor, porque o evento é uma oportunidade de aprendizado através do contato com diversos técnicos e fornecedores de produtos como sementes, fertilizantes e implementos agrícolas. "A feira é uma escola a céu aberto. O produtor vê muita coisa", comenta. Ele ressalta, no entanto, que a decisão antecipada de cancelar a Expoagro previne que as agroindústrias sejam ainda mais prejudicadas, como ocorreu no ano passado. Na época, produtores fizeram investimentos para poderem expor os seus produtos na feira, mas ela acabou sendo cancelada. Dessa forma, eles tiveram que vendê-los por um preço de custo em virtude da grande quantidade adquirida.

Ao todo, eram esperados cerca de 60 mil visitantes para esta edição, número equivalente à metade do que costumava comparecer ao evento antes da pandemia. Com o início das vacinações no Brasil e no Rio Grande do Sul, Werner acredita que a Expoagro Afubra 2022, prevista para o mesmo período (normalmente é realizada duas semanas após a Expodireto), ocorrerá. Apesar do cancelamento da feira este ano, as palestras técnicas ainda serão realizadas de forma online entre os dias 17 e 20 de março.