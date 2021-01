BRF estimula adoção de energia solar nas granjas dos produtores integrados

Com a meta de ampliar em 50% a autoprodução de energia elétrica provenientes de fontes limpas ou renováveis nos próximos 10 anos, a BRF está investindo, entre outras ações, na geração de energia limpa entre seus produtores integrados.

Em um projeto piloto iniciado por Santa Catarina e Paraná a empresa firmou um convênio com o Banco do Brasil para disponibilizar R$ 200 milhões em limites de crédito para financiar investimentos na instalação de painéis de energia solar nas granjas. Na segunda etapa, o programa será ampliado para atingir 100% dos integrados. O programa faz parte do plano Visão 2030, anunciado em dezembro do ano passado focado na sustentabilidade.

O diretor geral de Agropecuária, Fábio Stumpf, destaca que a proposta é oferecer aos produtores acesso a condições de financiamento com custos melhores do que aqueles oferecidos normalmente pelo mercado. O prazo total dos contratos será de 10 anos, com taxas pré-fixadas e carência de seis meses para iniciar o pagamento.

“Outro ponto importante é que a BRF está fazendo um pool de compras no mercado de modo que o produtor tenha acesso a um equipamento com tecnologia de ponta, garantia estendida e um custo menor do que se fosse comprar diretamente do fornecedor”, ressalta.

A ideia é montar esse programa piloto no início de 2021, com a implantação ainda no primeiro trimestre e, na sequência, estender esses benefícios para outros produtores integrados que atendem à companhia.

Stumpf diz ainda que o plano da BRF para a sustentabilidade conta com uma agenda de ponta a ponta do negócio, desde a compra dos insumos até a logística e o consumo dos nossos produtos.