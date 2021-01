Diagnóstico revela valores nutricionais e potencial produtivo dos ervais gaúchos

O Programa Gaúcho para Qualidade e a Valorização da Erva-mate (Pgmate/RS), da Secretaria Estadual da Agricultura e Emater, em parceria como setor ervateiro, está apresentando os resultados Diagnóstico da fertilidade do solo e estado nutricional dos ervais do RS. Realizado nos cinco polos ervateiros do Estado, o estudo verifica a situação nutricional da erva-mate, árvore símbolo do Rio Grande do Sul, e o manejo adotado pelos produtores rurais na condução da atividade.

Os cinco polos ervateiros no Estado contam com 205 municípios e estão identificados por Missões/Celeiro (Palmeira das Missões), Alto Uruguai (Erechim), Nordeste Gaúcho (Machadinho), Alto Taquari (Ilópolis) e Região dos Vales (Venâncio Aires). No total, nos cinco polos a área alcança 31,6 mil hectares e uma produção de 277 mil toneladas de folha, segundo dados do último levantamento realizado em 2020, considerando as perdas pela estiagem sofrida na safra.

O diagnóstico, iniciado no ano passado, tem como objetivo principal a geração de informações relacionadas com as condições de fertilidade do solo e nutrição vegetal dos ervais do RS. Um questionário também foi aplicado junto aos produtores para reunir informações ligadas ao manejo dos ervais e condições socioeconômicas das famílias. Na primeira fase do projeto foram coletadas amostras em 128 propriedades, sendo observada uma produtividade média [email protected] /ha (arrobas por hectare).

“Este valor pode ser considerado baixo, tendo em vista que o potencial produtivo da cultura é mais que o dobro desta produtividade”, apontou o pesquisador Bruno Brito Lisboa.

Cerca de 30% dos ervais apresentaram produtividade abaixo de [email protected] /ha, enquanto outros 30% colhem mais de mil arrobas por hectare. Segundo Lisboa, este contraste em termos de produtividade é o responsável pela baixa média geral do Estado, que, de maneira geral, são semelhantes nos cinco polos ervateiros.

“Estamos buscando identificar os fatores relacionados à fertilidade do solo e nutrição vegetal que possam estar limitando a produtividade dos ervais gaúchos”, diz o pesquisador.

Os resultados das análises de solo indicam que, de maneira geral, existe uma deficiência de P (fósforo) nos solos, o que é uma condição comum no RS, e também a ocorrência frequente de baixa disponibilidade de Ca (cálcio). Por outro lado, o K (potássio) encontra-se em teores adequados na grande maioria dos ervais, bem como os níveis de matéria orgânica, a qual, entre outras funções, está ligada à disponibilidade de N (nitrogênio) para as plantas.

Em relação à acidez do solo, como o esperado, o pH médio das amostras foi de 4,9. Para a maioria das culturas, este valor seria limitante para a produtividade, porém, no caso da erva-mate, uma planta nativa adaptada a esta condição, isto não é um problema, mas pode gerar dificuldade para o manejo de plantas de cobertura do solo que não possuem a mesma tolerância para solos ácidos, explicou Lisboa.

Do ponto de vista da extensão rural, o projeto representa um novo cenário no tema nutrição da erva-mate, visto não se ter ainda no RS uma análise tão especifica e completa como a que se está buscando.

“A interpretação do diagnóstico e o balanço nutricional adequado para cada erval, em cada situação, além de melhorar a viabilidade econômica do empreendimento irá garantir melhor qualidade na matéria prima, maior longevidade das erveiras e um equilíbrio no sistema produtivo, com aportes de maior sustentabilidade”, afirmou o extensionista rural da Emater/RS-Ascar, Ilvandro Barreto de Melo.

Segundo Melo, outro fator importante que resultará deste trabalho é a compreensão da relação entre as práticas tecnológicas adotadas comparadas à prática específica de adubação, já que há no Estado uma enorme amplitude entre diferentes produtividades, que vão desde 150 arrobas por hectare até produtividades superiores a duas mil arrobas por hectare.

“Algo está errado, precisamos compreender o porquê e corrigir essa distorção”, enfatizou o extensionista.

Outros dados da pesquisa