Colheita da uva e da ameixa na zona rural de Porto Alegre é aberta oficialmente

Já é tradição em Porto Alegre: janeiro é o mês da uva e da ameixa na cidade. A colheita das frutas foi aberta oficialmente neste sábado (9), pelo prefeito Sebastião Melo no bairro Campo Novo. Neste ano, os pomares cultivados na Capital devem fornecer em torno de 100 toneladas de uvas e mais 80 toneladas de ameixas, segundo a estimativa dos produtores e do Escritório Municipal da Emater.

Em função da pandemia de coronavírus, a 30ª edição da Festa da Uva e da Ameixa será substituída por feiras nos bairros da cidade, oportunizando aos agricultores a venda de seus produtos e aos consumidores o acesso às frutas locais. "Está liberada a venda nos bairros, começando pelo Centro. Nossa produção local precisa ser apoiada e valorizada", garantiu o prefeito.

Entre as variedades de uva colhidas, estão Niágara rosa e branca, Concord e Bordô. Já entre as ameixas, estão os tipos Rubimel, Golden Blade, Sanguínea, Blumasete e Rainha Cláudia. A Capital tem tradição no plantio de uvas. Ainda que o evento realizado em Caxias do Sul seja mais conhecido, a primeira Festa da Uva do Estado foi realizada em 1910 em Porto Alegre e, com o passar dos anos, agregou a produção de ameixa à festividade. Promovida em janeiro, a festa da Capital ocorre tradicionalmente cerca de 30 dias antes da de Caxias do Sul em função do microclima, que possibilita a antecipação do período de colheita.

A área rural de Porto Alegre tem aproximadamente 4,1 mil hectares, o equivalente a 8% do território da cidade. É a segunda maior entre as capitais, perdendo apenas para Palmas, no Tocantins. O microclima da Zona Sul, aliado ao solo e à topografia, contribui para a produção de frutas de qualidade.