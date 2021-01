Contratação de crédito rural chega a R$ 125 bilhões em seis meses

De julho a dezembro de 2020, a contratação de crédito rural para a safra 2020/2021 teve expansão de 18%, atingindo R$ R$ 125,3 bilhões, em relação ao mesmo período da safra anterior. De acordo com o Balanço de Financiamento Agropecuário da Safra 2020/2021, o destaque é o crédito para investimento, que somou R$ 39,57 bilhões (alta de 44%). Os financiamentos de custeio alcançaram R$ 67,86 bilhões ( 12%), de comercialização, R$ 10,67 bilhões (recuo de 9%) e de industrialização, R$ 7,18 bilhões ( 2%).

Do total das contratações de crédito de investimento, R$ 8,9 bilhões (10%) foram contratados por pequenos produtores (Pronaf) e R$ 1,59 bilhão (11%) pelos médios produtores (Pronamp). Os demais produtores responderam por R$ 29,07 bilhões (62%). Em relação aos programas de investimento, com recursos do BNDES e administrados pelo Ministério da Agricultura, a contratação ocorreu da seguinte forma: R$ 6,66 bilhões do Moderfrota; R$ 1,45 bilhão do PCA; R$ 1,43 bilhão do Inovagro; R$ 637 milhões do Moderinfra e R$ 1,18 bilhão do Moderagro.

Sobre as contratações de custeio, os pequenos produtores responderam por R$ 10,3 bilhões (16%) e os médios produtores, R$ 15 bilhões (7%). A maior parte foi contratada por demais produtores, R$ 42,49 bilhões, um crescimento de 14%.