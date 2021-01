BRF tem seleção aberta para 220 vagas no Rio Grande do Sul

oportunidades de trabalho As unidades da BRF em Lajeado, no Vale do Taquari, e em Marau, no Norte do Estado, somam juntas mais de 200e estágio no Rio Grande do Sul. A companhia realizada nestas duas cidades o Dia D Especial de Contratações e, como parte das iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Em Lajeado as inscrições para 120 posições, nas áreas de Produção e e Manutenção, devem ser feitas entre esta quarta-feira (5) e quinta-feira (7), das 8h às 14h, na antiga Sociedade Esportiva e Recreativa BRF (hoje batizada com o Serp), na Rua Carlos Sphor Filho, 2.383 (a 500 metros da unidade da companhia na cidade), munidos com RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.

São mais de 120 vagas no Vale do Taquari, como para operador de produção, além de vagas em manutenção nas seguintes posições: Estágio Técnico, torneiro mecânico, operador de refrigeração, operador ETA e ETE, técnico de manutenção, operador de caldeira, entre outras. Em caso de dúvidas é possível mandar mensagem aos recrutadores pelo WhatsApp (51) 9222-4685.

Na cidade Marau são 100 vagas de trabalho abertas e os candidatos devem se dirigir, das 8h30min às 12h, à Rua Governador Ernesto Dorneles, 69, bairro Vila Rigo), com com RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. A seleção é para Operador de Produção I, com início imediato. A empresa ressalta que mesmo pessoas com Ensino Fundamental incompleto podem se candidatar. Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo número de WhatsApp (54) 3371-7317.