Exportações de carne suína batem recorde em 2020, enquanto aves têm receita 12,5% menor

As vendas internacionais de carne suína brasileira (incluindo todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 1,021 milhão de toneladas nos 12 meses. O número é 36,1% superior ao registrado em 2019, quando foram exportadas 750,3 mil toneladas. A receita cambial das vendas chegou a US$ 2,270 bilhões no período. O valor é 42,2% maior na comparação com o alcançado em 2019, quando foi registrado um total de US$ 1,597 bilhão. Os dados foram informados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA

Já os embarques de carne de frango tiveram uma leve alta de 0,4% em 2020, alcançando 4,230 milhões de toneladas — contra 4,214 milhões de toneladas de 2019. A receita das exportações chegou a US$ 6,123 bilhões. O desempenho é 12,5% menor do que no ano anterior, que terminou com US$ 6,994 bilhões.

“Seja pelo recorde de exportações de suínos — superando um milhão de toneladas pela primeira vez na história —, seja pela alta nos embarques de aves, as projeções setoriais estabelecidas pela ABPA e confirmadas nas vendas finais reforçam o bom momento para o Brasil no mercado internacional, a despeito de um ano desafiador em todos os sentidos. A perspectiva é que o ritmo positivo se mantenha em 2021, com a esperada retomada econômica internacional”, avalia Ricardo Santin, presidente da ABPA.

Em dezembro, as exportações de carne suína totalizaram 80,3 mil toneladas, volume 5,6% maior em relação às 76 mil toneladas embarcadas no mesmo período de 2019. Em receita, a alta é de 4,1%, com US$ 191,2 milhões no último mês de 2020 — contra US$ 183,6 milhões em dezembro de 2019.

No mesmo período comparativo, as vendas de carne de frango chegaram a 380,8 mil toneladas, volume 2,8% menor em relação ao mesmo período de 2019 (391,9 mil toneladas). A receita das exportações de dezembro atingiu US$ 579,6 milhões, número 8,9% menor em relação ao saldo do último mês de 2019 (US$ 636,1 milhões).