Morre Tarso Teixeira, superintendente do Incra no RS, vítima de Covid-19

Um dos líderes do agronegócio mais influentes do Estado, Tarso Teixeira partiu na madrugada desta segunda-feira (4). Superintendente do Incra no Rio Grande do Sul e vice-presidente da Farsul, ele estava internado na CTI do Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, desde o começo de dezembro do ano passado, vítima de complicações decorrentes da Covid-19.

Teixeira tinha 69 anos e deixa esposa, três filhos e dois netos. Os atos fúnebres transcorrem a partir das 14h desta segunda-feira, em São Gabriel, onde será o sepultamento.

O Sistema Farsul emitiu nota nesta manhã lamentando o falecimento. Em mais de uma oportunidade, Teixeira integrou a diretoria da entidade.





Nascido em São Sepé em 17 de outubro de 1951, Teixeira era médico veterinário formado pela Universidade Federal de Pelotas em 1975, co-gestor da Fazenda Boa Vista em São Sepé e técnico aposentado da Secretaria de Agricultura do Estado. Foi diretor industrial da Cooperativa Rural Gabrielense (Corugal) e da Cooperativa de Carnes Rio Vacacaí (Cooriva), empresa que foi proprietária da atual planta do Marfrig Group em São Gabriel.

Fundador do Núcleo de Criadores de Ovinos em São Gabriel, foi vice-presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Criadores de Ille de France, e curador da Feira de Terneiros de São Gabriel.

Foi presidente do Sindicato Rural de São Gabriel de 2003 a 2019, e desde 2006 é um dos vice-presidentes da Farsul, tornando-se uma voz respeitada na defesa do direito à propriedade. Atuou em conquistas como a mudança do status de São Gabriel e Santa Margarida do Sul no zoneamento agroclimático da soja, e na implantação do florestamento como matriz econômica da região.

À frente da superintendência do Incra no Estado, viabilizou a entrega de títulos definitivos para mais de 300 famílias assentadas em todo o Estado, além de firmar parcerias com as prefeituras para investimentos e melhorias em infraestrutura produtiva, captando milhões em recursos federais para estes municípios.

É autor dos livros "Visão da Terra" (2004), "Utopias do Atraso (2009) e "Combatendo o Bom Combate" (2019), da Martins Livreiro Editora.