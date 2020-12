Chuvas contribuem para desenvolvimento do milho no RS

As chuvas esparsas e de baixos volumes em algumas regiões do Rio Grande do Sul contribuíram para o desenvolvimento dos cultivos e ao avanço do plantio do milho, que já chega 92%. De acordo com o Informativo Conjuntural, produzido e divulgado nesta quarta-feira (30) pela Emater, 6% da cultura já está colhida; 16% em fase em fase de floração; 21% em maturação; 27% em germinação e desenvolvimento vegetativo e 30% em enchimento de grãos.

As precipitações esparsas e de volumes variados ocorridas na última semana também contribuíram para o avanço do plantio da soja no Estado, que chega a 98%, sendo 87% em germinação e desenvolvimento vegetativo; 12% em floração e 1% em enchimento de grãos.

O predomínio de tempo firme, até porque as chuvas ocorreram esparsas e em geral com baixos volumes, a alta taxa de insolação e as temperaturas de amenas a altas no Estado contribuíram para o adequado desenvolvimento dos cultivos de arroz que já está completamente semeado, sendo 85% da cultura em germinação e desenvolvimento vegetativo; 13% em floração e 2% em enchimento de grãos.

Com as chuvas ocorridas nas semanas anteriores, a oferta de pastagem aumentou consideravelmente. As áreas de campo nativo apresentam bom desenvolvimento em reação às condições favoráveis de solo, temperatura e insolação, mantendo boa disponibilidade de forragens na maior parte delas. As espécies forrageiras cultivadas também estão com bom desenvolvimento, em muitos casos favorecidas pelas adubações em cobertura realizadas após o retorno da umidade. Além disso, as condições de tempo favoráveis permitem o plantio de novas áreas de pastagens.