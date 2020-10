VBP deve subir 15% com safra recorde e embarques

O Valor Bruto da Produção (VBP) do setor agropecuário, que mede a receita da atividade primária (dentro da porteira), deve atingir R$ 855 bilhões em 2020, alta de 15,3% em relação a 2019, segundo estimativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). As projeções levam em conta dados de produção e preço analisados até setembro de 2020.

A safra recorde de grãos e fibras e a desvalorização do real frente ao dólar, que beneficiou as exportações do agro, ajudarão a impulsionar o resultado desse ano. A projeção para o VBP agrícola deve chegar a R$ 549,8 bilhões, 19,7% a mais do que em 2019, enquanto a receita da pecuária deve crescer 8,1% em 2020 na comparação com o ano passado, ficando em R$ 305,7 bilhões.

A soja é uma das principais culturas que devem puxar para cima o VBP em 2020, com previsão de faturamento de R$ 232,2 bilhões, expansão de 27,4% frente a 2019, alavancada pelo incremento de 4,3% na produção e pela elevação de 22,2% nos preços. O comportamento é reflexo da demanda chinesa pela oleaginosa e da desvalorização de 39,8% do real frente ao dólar neste ano.

O VBP do milho também terá crescimento esse ano, de 28,3%. Também há estimativas positivas para as culturas do arroz (42,9%), café arábica (50,8%), feijão (19,1%) e trigo (58,3%), resultado tanto do aumento de produção como de preços. Os preços da carne bovina devem garantir o crescimento do ramo pecuário. "A baixa disponibilidade de boi gordo para o abate explica a expectativa de queda de 3,6% na produção de carne bovina esse ano", diz o Comunicado Técnico da CNA. No entanto, o VBP da carne bovina deve chegar a R$ 151 bilhões, uma expansão de 14,6% frente a 2019. Os setores de suínos e ovos também devem ter incremento de receita, de 17,7% e 16,2%, respectivamente, enquanto frango e leite devem ter baixas no VBP.