Exportações de ovos registram queda de 63,3% em setembro

Os embarques ao Exterior de ovos in natura, que já estavam em baixos patamares, tiveram novo recuo em setembro, registrando o menor volume desde maio de 2006, de acordo com o de Estudos Avançados em Economia Aplicada do Departamento de Economia, Administração e Sociologia (Cepea/Esalq/USP).

Vale destacar, ainda, que o consumo interno durante a pandemia aumentou a demanda no mercado doméstico , o que também pode ter afetados os embarques. Os dados foram compilados a partir de informações da Secretaria de Comercio Exterior (Secex/Mdic) e mostram que em setembro o Brasil exportou 50,1 toneladas de ovos in natura, volume 27,4% abaixo do registrado em agosto e ainda 63,3% menor que a quantidade embarcada em setembro de 2019.

O Cepea destaque em outros momentos as exportações já foram a alternativa do setor para escoar parte da produção, enquanto neste ano, a drástica redução dos embarques reforça o cenário de oferta elevada, que vem pressionando as cotações internas desde maio.

No mercado interno , levantamento do Cepea junto a colaboradores do setor de ovos mostra que a forte onda de calor entre o fim de setembro e o início de outubro resultou no aumento da mortalidade das poedeiras nas principais regiões produtoras. Esse cenário, ainda de acordo com colaboradores, tende a limitar a produção no curto e médio prazo.

As altas temperaturas também reduziram a oferta dos ovos maiores, o que, somado ao incremento na demanda por conta do pagamento dos salários de muitos consumidores no início do mês, alavancou as vendas e consequentemente as cotações.