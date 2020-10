BRF abre 200 vagas para pessoas com deficiência em Lajeado 

Esforços para promover a diversidade e inclusão incluem seleções específicas nas unidades

A BRF abriu um processo seletivo com 200 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em sua unidade em Lajeado. A seleção faz parte das iniciativas da empresas para promover a diversidade e a inclusão. A BRF informa que, em Lajeado, também mantém processos seletivos abertos para pessoas sem deficiência.

Pessoas com Ensino Fundamental incompleto podem se candidatar. Dentre os benefícios, a BRF oferece salário compatível com o mercado, vale alimentação, vale transporte, refeitório no local e vale compras no mercado BRF.

Os interessados devem se inscreverem via brf.com/talentos na vaga Operador de Produção I e procurar a cidade de Lajeado. No processo de cadastramento, devem anexar o laudo médico com as referências sobre o tipo de deficiência. Os candidatos receberão instruções precisas sobre o processo seletivo e datas de ingresso. Em uma das etapas, o pré-selecionado será chamado pela Companhia para uma avaliação ergonômica. O objetivo do teste é verificar em qual área da unidade o colaborador poderá potencializar o seu desempenho, em caso de contratação.

A diretora de Gente Operações da BRF, Indiara Manfré, lembra que a contratação de pessoas com deficiência é uma rotina que coloca em prática os princípios da cultura da BRF. “Acelerar a inclusão da pessoa com deficiência avança a estratégia da BRF, que tem pessoas como um dos princípios em sua cultura. Entendemos que diversidade enriquece. A BRF, como uma das maiores empregadoras do Brasil, tem o compromisso de ampliar as oportunidades para todos, para todas as diversidades, independentemente de cargos e de local”, ressalta.